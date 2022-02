Gespräche zwischen Ukrainern und Russen verzögern sich - Streit um den Verhandlungsort

Lindner will eine der schlagkräftigsten Armeen in Europa

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner will, dass die Bundeswehr mit der geplanten Milliarden-Investition zu einer der schlagkräftigsten Armeen in Europa wird. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF hat der FDP-Politiker gesagt, Ziel sei es, eine der am besten ausgerüsteten Armeen in Europa zu bekommen, weil das der Bedeutung Deutschlands und der Verantwortung in Europa entspreche. Die Bundesregierung will über eine Sonderverschuldung von 100 Milliarden Euro einen Spezialfonds einrichten. Über das Grundgesetz soll laut Lindner abgesichert werden, dass der Bundeswehr-Topf nicht durch wechselnde parlamentarische Mehrheiten modifiziert oder anders verwendet werden könne. Steuererhöhungen schloss der Minister nochmals aus.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.02.2022 11:15 Uhr