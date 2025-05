Gespräche zwischen Russland und Ukraine in Istanbul sollen beginnen

Istanbul: In der türkischen Metropole sollen am Mittag die ersten direkten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine seit drei Jahren beginnen. Nach Angaben des türkischen Außenministeriums ist vorher noch ein Treffen zwischen Vertretern der Ukraine, der Türkei und der USA geplant. Die Delegationen aus Moskau und Kiew wollen über eine Waffenruhe verhandeln. Kurz vor Beginn des Treffens zeigte sich der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, skeptisch. Im Deutschlandfunk sagte er, der Kreml simuliere Diplomatie und wolle die Ukraine vernichten. Bei dem Treffen in der Türkei sei die Existenz der Ukraine nicht verhandelbar, sagte Makeiev. Zuvor hatte auch US-Außenminister Rubio die Erwartungen an die Gespräche gedämpft. Er sagte, nur ein Treffen von Präsident Trump mit dem russischen Präsidenten Putin könne ein Ergebnis bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2025 09:00 Uhr