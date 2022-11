Gespräche zu Konflikt zwischen Serbien und Kosovo sind gescheitert

Kurzmeldung ein/ausklappen Schneechaos wirbelt Verkehr in Schweden durcheinander

Stockholm: In Schweden kämpfen die Menschen mit einem heftigen Schneechaos. In der Hauptstadt Stockholm haben die Schneemassen Züge, Busse und Flüge lahmgelegt: So warnt die schwedische Verkehrsbehörde vor schwierigen Straßenverhältnissen. Viele Busse fahren derzeit nicht mehr, dutzende Züge fallen aus. In einigen Teilen des Landes gibt es wetterbedingt keinen Strom mehr. Der schwedische Wetterdienst gab eine Unwetterwarnung heraus - diese Mengen an Schnee seien extrem ungewöhnlich, heißt es. In den Städten Trollhättan und Vänersborg nördlich von Göteborg müssen die Schüler in den Distanzunterricht, weil sie ihre Häuser nicht verlassen können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2022 21:45 Uhr