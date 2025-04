Gespräche über Waffenruhe in der Ukraine gehen weiter

London: In der britischen Hauptstadt gehen die Gespräche über eine mögliche Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine in eine zweite Runde. Dafür treffen sich Außenminister und Sicherheitsberater der USA, Großbritannien, Frankreich und der Ukraine in London. Auch Unterhändler aus Deutschland nehmen an dem Treffen teil. Der ukrainische Präsident Selensykj ist nicht dabei. Er schloss Gebietsabtretungen an Russland kategorisch aus und sagte, da gebe es nichts zu bereden, das stehe außerhalb der ukrainischen Verfassung. In der vergangenen Woche hatte es bereits ein ähnliches Treffen in Paris gegeben. US-Präsident Trump und sein Außenminister Rubio hatten danach gedroht, Washington könnte seine Bemühungen um einen Frieden einstellen, sollte es nicht bald zu einer Einigung kommen.

