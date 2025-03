Gespräche über Waffenruhe in der Ukraine gehen am Sonntag weiter

Washington: Die Gespräche über eine Waffenruhe in der Ukraine gehen nach US-Angaben am Sonntag in Saudi-Arabien weiter. Das sagte Trumps Sondergesandter Witkoff dem Sender Fox News wenige Stunden nach einem Telefonat zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin. Dabei habe sich Trump mit Putin gestern darauf geeinigt, dass Russland 30 Tage keine Energieanlagen im Nachbarland beschießt, wenn auch die Ukraine solche Angriffe einstellt. Zu weiteren Inhalten des Gesprächs gibt es unterschiedliche Angaben: Russland erklärte anschließend, Voraussetzung für die Lösung des Konflikts sei, dass es keine Militärhilfe aus dem Westen mehr für die Ukraine geben dürfe. Laut Trump war Militärhilfe aber kein Thema. - Am späten Abend gingen die Angriffe auf die Ukraine zunächst weiter. Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj hat Russland mehr als 40 Drohnen auf zivile Einrichtungen abgefeuert.

