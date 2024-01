Gespräche über Geisel-Deal gehen laut US-Regierung in gute Richtung

Washington: Die US-Regierung gibt sich vorsichtig optimistisch, dass es im Gaza-Krieg zu einer neuen Feuerpause und der Freilassung weiterer Geiseln kommen könnte. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Kirby, sagte, die Gespräche gingen in die richtige Richtung. Die Verhandlungen sollen diese Woche fortgesetzt werden. Derweil zieht der Skandal um eine angebliche Beteiligung von Mitarbeitern des UN-Palästinenserhilfswerks am Massaker der islamistischen Hamas in Israel immer größere Kreise. Etwa 1.000 im Gazastreifen beschäftigte Mitarbeiter des Hilfswerks UNRWA hätten Verbindungen zur Hamas oder dem Islamistischen Dschihad, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf ein israelisches Geheimdienstdossier.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.01.2024 09:45 Uhr