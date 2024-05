Gespräche über Feuerpause im Gaza-Krieg sollen weitergehen

Tel Aviv: Eine Feuerpause im Gazastreifen ist weiter nicht in Sicht. Israel hat dem neuen Vermittlervorschlag von Katar und Ägypten eine Absage erteilt. Das Angebot sei weit von den eigenen Forderungen entfernt, teilte die israelische Regierung mit. Es werde jedoch eine Delegation zu weiteren Gesprächen nach Kairo entsandt. Auch die islamistische Hamas will weiter verhandeln. Sie hatte den Vorschlag akzeptiert. Derweil ist das israelische Militär in der Nacht auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens vorgerückt und hat laut dem Armeeradio die Kontrolle über die palästinensische Seite des nahegelegenen Grenzübergangs übernommen. Die US-Regierung geht derzeit allerdings nicht davon aus, dass die geplanten Offensive des israelischen Militärs auf Rafah bereits begonnen hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 08:00 Uhr