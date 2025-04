Gespräche über Feuerpause gehen weiter

Westliche Verbündete beraten erneut über Frieden in der Ukraine: Dazu treffen sich heute Unterhändler aus den USA, Frankreich, Deutschland und der Ukraine in London. Der ukrainische Präsident Selenskyj schloss vorab Gebietsabtretungen an Russland kategorisch aus, das stehe außerhalb der ukrainischen Verfassung. - Am Morgen sind bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Werksbus in der Industrieregion Dnipropetrowsk nach ukrainischen Behördenangaben mindestens neun Menschen getötet und 30 weitere verletzt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.04.2025 11:15 Uhr