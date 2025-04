Gespräche über Feuerpause gehen weiter

London: Die Gespräche über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine gehen heute in der britischen Hauptstadt in eine zweite Runde. An dem Treffen nehmen Außenminister und Sicherheitsberater der USA, sowie aus Frankreich, Großbritannien, der Ukraine und Deutschland teil. In der vergangenen Woche gab es erste Gespräche in Paris. US-Präsident Trump und sein Außenminister Rubio hatten danach gedroht, Washington könnte seine Bemühungen um einen Frieden einstellen, wenn nicht bald eine Einigung erzielt werde. Nach Informationen des "Wall Street Journals" soll die Ukraine für eine Feuerpause nicht nur auf einen Nato-Beitritt verzichten, sondern auch auf die von Russland annektierte Krim. Aber der ukrainische Präsident Selenskyj schließt Gebietsabtretungen an Russland kategorisch aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2025 07:00 Uhr