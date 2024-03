Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen gehen angeblich weiter

Kairo: Die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas sollen offenbar heute wieder aufgenommen werden. Das berichtet ein staatsnaher Fernsehsender in Ägypten unter Berufung auf Sicherheitskreise. In dem Bericht heißt es, dass Katar und Ägypten als Vermittler versuchen, die Fortschritte früherer Verhandlungsrunden zu bewahren. Der israelische Regierungschef Netanjahu hatte am Freitag grünes Licht für weitere Gespräche mit der Hamas über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln gegeben. Derweil haben in Tel Aviv erneut tausende Menschen für eine Rückkehr der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln demonstriert. Angehörige riefen zu weiteren Protesten kommende Woche vor dem Parlamentsgebäude in Jerusalem auf, um so den Druck auf Netanjahu zu erhöhen, sich für die Geiseln einzusetzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2024 08:00 Uhr