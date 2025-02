Gespräche über Beilegung des Ukraine-Kriegs sollen nächste Woche beginnen

Washington: Die Gespräche zwischen Russland und den USA über ein Ende des Krieges in der Ukraine sollen bereits in der kommenden Woche beginnen. Nach Informationen des US-Senders Fox News werden Außenminister Rubio, der Nationale Sicherheitsberater Waltz sowie der Nahost-Sondergesandte Witkoff an den Unterredungen in Saudi-Arabien teilnehmen. Wer von russischer Seite entsandt wird, ist unklar - ebenso, ob der ukrainische Präsident Selenskyj dabei sein wird. US-Präsident Trump hatte Mitte der Woche Russlands Präsident Putin angerufen und über eine Beendigung des Krieges in der Ukraine gesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2025 23:00 Uhr