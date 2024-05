Gesetzesänderungen zum 1. Mai betreffen Verkehr und Altenpflege

Berlin: Mit dem neuen Monat treten auch einige Änderungen in Kraft - viele im Verkehrsbereich. Wer eine Flugreise machen will, muss mit höheren Ticketpreisen rechnen. Denn die Luftverkehrssteuer wurde erhöht und viele Fluggesellschaften dürften diese Kosten an die Passagiere weitergeben. Durch ein neues CO2-Label für Autos müssen Händler ihre Kunden besser über die Abgaswerte ihrer angebotenen Fahrzeuge informieren. Das gilt auch für Gebrauchtwagen. Strafzettel aus der Schweiz für zu schnelles Fahren oder Falschparken können ab heute von deutschen Behörden eingetrieben werden. Das macht der neue Polizeivertrag zwischen beiden Ländern möglich. Bei der Bahn wird der Streckenagent eingestellt; die Reiseplanungs-App wird in den DB Navigator überführt. Und in der Altenpflege gilt nun ein höher Mindestlohn. Fachkräfte bekommen mindestens 19 Euro 50 pro Stunde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2024 17:00 Uhr