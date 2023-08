Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung ist auf dem Weg

Berlin: Nach der grundsätzlichen Einigung der Ampel-Koalition auf eine Kindergrundsicherung ist der Gesetzentwurf jetzt in der Ressortabstimmung. Das hat Bundesfamilienministerin Paus am Abend in den ARD-Tagesthemen gesagt. Für das erste Jahr wurden Mehrkosten von 2,4 Milliarden Euro angesetzt. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt nannte den Kompromiss ein Zeugnis der Zerrüttung der Ampel. Sozialverbände kritisierten die Vereinbarung als enttäuschend und unzureichend.

