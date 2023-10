Gesetz für mehr Abschiebungen soll übermorgen ins Kabinett

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat bekräftigt, dass sie sich für mehr und schnellere Rückführungen von abgelehnten Asylbewerbern einsetzen will. Am Mittwoch solle das Kabinett ein umfassendes Gesetzespaket dazu verabschieden, sagte Faeser der "Rheinischen Post". Der Entwurf sehe unter anderem vor, die Befugnisse von Behörden und Polizei auszuweiten, damit Abschiebungen auch durchgesetzt werden können. Außerdem solle der so genannte Ausreisegewahrsam verlängert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.10.2023 02:00 Uhr