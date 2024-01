Geschworenengericht verurteilt Trump in Verleumdungsprozess

New York: Der frühere US-Präsident Trump ist im Prozess wegen Verleumdung der Kolumnistin E. Jean Carroll zu einer Zahlung von gut 83 Millionen Euro verurteilt worden. Die Geschworenen in dem Zivilprozess in New York sprachen Carroll damit deutlich mehr zu, als die von der Autorin verlangten zehn Millionen Dollar Schadenersatz für verunglimpfende Äußerungen. Trump bezeichnete das Urteil in seinem Onlinenetzwerk Truth Social als "absolut lächerlich" und kündigte Berufung an.

