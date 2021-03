Geschworenenauswahl im Prozess um Tod von George Floyd ist unterbrochen

Brinkhaus kündigt strengere Regeln für Unions-Abgeordnete an

Berlin: Unions-Fraktionschef Brinkhaus hat strengere Regeln für Abgeordnete von CDU und CSU angekündigt. Im ZDF sagte Brinkhaus am Abend, die Affäre um Provisionen für die Beschaffung von Atemmasken habe viel Vertrauen zerstört, das jetzt wiederhergestellt werden müsse. Bei den Nebentätigkeiten müsse man genauer hinschauen und alles auf den Prüfstand stellen. Vor allem Beraterverträge mit Unternehmen führten oft zu Interessenkonflikten, so der CDU-Politiker. Zuvor hatte Brinkhaus in einem Schreiben an die Unionsabgeordneten einen neuen Verhaltenskodex ins Spiel gebracht, der bezahlte Beratungs- oder Vermittlungstätigkeiten verbietet, wenn ein Zusammenhang mit dem Aufgabengebiet in der Fraktion besteht. Der CSU-Abgeordnete Nüßlein und sein CDU-Kollege Löbel hatten heute bekannt gegeben, dass sie ihre Partei verlassen. Löbel gibt sein Bundestagsmandat zurück, Nüßlein will fraktionsloser Abgeordneter bleiben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.03.2021 22:15 Uhr