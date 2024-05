Geschworene sprechen Trump im Schweigegeldprozess in allen Punkten schuldig

New York: Im Schweigegeldprozess gegen Ex-US-Präsident Trump haben die Geschworenen den 77-Jährigen in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Die Jury sah es demnach als erwiesen an, dass Trump Geschäftsunterlagen gefälscht hat, um Schweigegeldzahlungen an eine Porno-Darstellerin zu verschleiern. Damit soll er auch unzulässig in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 eingegriffen haben. Das Strafmaß will der zuständige Richter am 11. Juli verkünden. Theoretisch drohen Trump bis zu vier Jahre Haft. Es ist das erste Mal in der US-Geschichte, dass ein ehemaliger Präsident strafrechtlich verurteilt wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2024 00:00 Uhr