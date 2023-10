Geschwister-Scholl-Preis geht an Bestseller-Autor David van Reybrouck

München: Der belgische Bestseller-Autor David van Reybrouck erhält in diesem Jahr den Geschwister-Scholl-Preis für sein Sachbuch "Revolusi - Indonesien und die Entstehung der modernen Welt". Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass van Reybrouk in seinem Werk die Befreiung Indonesiens aus der Kolonialherrschaft als packende Globalgeschichte von überraschender Aktualität nahebringe. Der Autor sei ein mitreißender Erzähler und akribischer Rechercheur, hieß es weiter. Die Auszeichnung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Bayern und der Landeshauptstadt München ist mit 10.000 Euro dotiert und soll van Reybrouck am 28. November überreicht werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 22:00 Uhr