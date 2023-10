Geschlossene Praxen wegen Protest der Haus- und Fachärzte

Berlin: Tausende Haus-und Fachärzte wollen heute in ganz Deutschland aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung ihre Praxen nicht öffnen. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung soll aber ein flächendeckender Not- und Bereitschaftsdienst organisiert sein. Die Mediziner beteiligen sich am bundesweiten Protesttag unter dem Motto "Praxis in Not", zu dem zahlreiche Verbände aufgerufen haben. Die niedergelassenen Haus- und Fachärzte werfen Gesundheitsminister Lauterbach unter anderem vor, ihre Belange zu missachten. Ihre Vereinigung, der Virchowbund, betont, viele Praxen seien durch Inflation, hohe Energiepreise oder auch Fachkräftemangel in Not. Lauterbach stellte Forderungen der Ärzte nach mehr Geld infrage. Er schrieb auf der Plattform X, im Mittel verdienten die Praxen nach Abzug aller Kosten um die 230.000 Euro pro Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 06:00 Uhr