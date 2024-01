Geschäftsklimaindex verschlechtert sich weiter

München: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich laut dem aktuellen ifo-Geschäftsklimaindex weiter verschlechtert. Demnach bewerten die befragten Unternehmen sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Erwartungen für die kommenden Monate pessimistischer als noch im Dezember. Ifo-Präsident Fuest teilte mit, die deutsche Wirtschaft stecke in der Rezession fest. Nach Angaben des Instituts ist der Index für den Groß- und Einzelhandel auf den niedrigsten Wert seit Oktober 2022 gefallen. Auch für das Bauhauptgewerbe und den Dienstleistungssektor habe sich das Geschäftsklima weiter eingetrübt. Nur im verarbeitenden Gewerbe ist der Index etwas gestiegen. Der Auftragsbestand ging dort weiter zurück, aber nicht mehr so stark wie zum Ende des vergangenen Jahres.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 12:00 Uhr