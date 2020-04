Geschäfte und Schulen in Bayern öffnen - Maskenpflicht gilt

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen der Corona-Situation müssen die Menschen in ganz Bayern und vielen anderen Bundesländern ab heute in Geschäften sowie im öffentlichen Nahverkehr Mund und Nase bedecken - mit einer Maske, einem Tuch oder einem Schal. Kinder unter sechs Jahren sind von der Pflicht ausgenommen. Die Regel trat in einigen Regionen Bayerns und Deutschlands schon früher in Kraft, ab Mittwoch soll sie bundesweit gelten. Außerdem beginnt heute an den Schulen im Freistaat nach einer Pause von sechs Wochen wieder der Präsenzunterricht. Den Anfang machen die Schüler, bei denen ein Abschluss ansteht - also etwa Abitur, Mittlere Reife oder Mittelschule. Für die übrigen Schüler gibt es noch keine konkreten Pläne. Auch weitere Läden dürfen öffnen: Buch-, Fahrrad- und Autohändler sowie Geschäfte, deren Verkaufsfläche 800 Quadratmeter nicht überschreitet. Alle Läden müssen ein Hygienekonzept vorlegen und die Maskenpflicht befolgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2020 06:00 Uhr