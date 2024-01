Geschäfte bei KaDeW sollen trotz Insolvenz weiterlaufen

Berlin: Nach der Insolvenz der KaDeWe-Gruppe unterstützt auch Berlins Regierender Bürgermeister Wegner das Vorhaben, die Geschäfte weiterzuführen. Auf der Plattform X schrieb er wörtlich: "Der Senat wird sich dafür einsetzen, dass eine Lösung für Berlins berühmtestes Kaufhaus gefunden werden kann und möglichst viele Arbeitsplätze erhalten werden." Betroffen von der Pleite sind außerdem Oberpollinger in München und das Alsterhaus in Hamburg. Grund für den Insolvenzantrag sei die in den vergangenen Jahren stark gestiegene Miete, hieß es vom Unternehmen. Knapp die Hälfte der Anteile an den Häusern gehören der ebenfalls insolventen Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko. Hier haben inzwischen gut 300 Gläubiger Forderungen in Höhe von rund 8,6 Milliarden Euro angemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 20:00 Uhr