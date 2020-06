Gesamtmetallchef Zander fordert Autokaufprämie für alle Autos

Berlin: Mit einem Milliardenpaket will die große Koalition die durch die Corona-Pandemie am Boden liegenden Wirtschaftszweige ankurbeln. Am Nachmittag treffen sich die Spitzen von Union und SPD im Kanzleramt, um darüber zu beraten. Unter anderem geht es um Altschulden von den Kommunen, auch über einen Familienbonus wird diskutiert. Uneinig sind sich Union und SPD in Sachen Autokaufprämie. Die SPD plädiert dafür, nur alternative Antriebe zu unterstützen. CDU und CSU wollen dagegen mehrheitlich auch für Diesel- und Benziner eine Kaufprämie einführen. Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, sagte im BR, die Branche brauche die Kaufprämie für alle Autos. Die Zahl der Elektroautos sei zu gering, um etwas zu erreichen. Viele Betriebe seien abhängig von den Autoherstellern, so Zander, und nun sei die Frage, wie man sie am schnellsten aus der Krise führe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2020 11:00 Uhr