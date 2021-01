Geruchssinn laut Studie häufiger bei mildem Covid-Verlauf eingeschränkt

Nachrichtenarchiv - 08.01.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Ein gestörter Geruchssinn oder dessen vollständiger Verlust kommt offenbar besonders oft bei Patienten mit mildem Covid-19-Krankheitsverlauf vor. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Wissenschaftlern der Universität Paris-Saclay. Demnach kamen Riechstörungen in der Gruppe mit milden Verläufen bei knapp 86 Prozent der Betroffenen vor. Bei Personen mit moderaten Krankheitsverläufen waren es 4,5 Prozent und in der Gruppe mit ernsthaften bis kritischen Verläufen klagten knapp 7 Prozent über Beeinträchtigungen des Geruchssinns. Laut Angaben der Patienten dauerte es im Durschnitt gut drei Wochen, bis sie wieder normal riechen konnten. Fast ein Viertel gab an, selbst nach 60 Tagen noch Riechstörungen gehabt zu haben. Die Forscher vermuten, dass die Störung des Geruchssinns vor allem bei mild Erkrankten auf eine unterschiedliche Antwort des Immunsystems zurückzuführen sein könnte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.01.2021 05:00 Uhr