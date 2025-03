Germanwings-Absturz mit 150 Toten jährt sich zum zehnten Mal

Haltern: In der nordrhein-westfälischen Stadt wird heute an den Absturz eines Germanwings-Flugzeugs in den Alpen erinnert. Dabei kamen vor zehn Jahren 150 Menschen ums Leben - darunter 16 Schüler und zwei Lehrerinnen eines Gymnasiums in Haltern. Sie waren auf dem Rückweg von Barcelona nach Düsseldorf. Nach Überzeugung der Ermittler ließ der psychisch kranke Pilot das Flugzeug absichtlich abstürzen. Zum Gedenken an die Opfer werden Schüler und Lehrer heute in Haltern weiße Rosen niederlegen. Um 10:41, dem Zeitpunkt des Absturzes, sollen in der gesamten Stadt die Kirchenglocken läuten. An der Absturzstelle in den französischen Alpen gibt es eine Gedenkfeier für die Angehörigen der Opfer.

