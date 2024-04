Gerlach wirbt mit Online-Elternabenden für Pflegeberuf

München: Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach will mit Online-Elternabenden für den Pflegeberuf werben. Ab 15. April soll dazu eine Reihe in Zusammenarbeit mit der Vereinigung der Pflegenden in Bayern und der Arbeitsagentur gestartet werden. Es gehe darum, Eltern und Schüler gleichzeitig zu erreichen und niedrigschwellig über die Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren, so Gerlach. Die Pflege sei eines der großen Zukunftsthemen. Bei den Online-Abenden sollen Experten, Lehrpersonal sowie Nachwuchskräfte bereitstehen, um zu informieren und Fragen zu beantworten.

