Gerlach will bei der Digitalisierung Tempo machen

Kurzmeldung ein/ausklappen Mutmaßlicher Reichsbürger aus Reutlingen sitzt nach Schüssen in U-Haft

Karlsruhe: Nach Schüssen auf Polizisten bei einer Durchsuchung im Reichsbürger-Milieu ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen den festgenommenen Schützen. Die Karlsruher Behörde wirft dem Mann aus Reutlingen, der inzwischen in U-Haft sitzt, mehrfachen versuchten Mord vor. Der Mann hatte in seinem Wohnzimmer auf Beamte eines Spezialeinsatzkommandos geschossen und dabei einen Polizisten am Arm verletzt. Die Wohnung des Mannes sollte durchsucht werden, weil er als Zeuge galt. Dass der Mann mit einer großkalibrigen Schusswaffe auf die Beamten zielt, kam daher überraschend. Der Vorfall in Reutlingen war Teil einer bundesweiten Razzia gegen mutmaßliche Reichsbürger. In Bayern wurden Gebäude in München, im Landkreis Mühldorf am Inn sowie in Unterfranken durchsucht. Die Aktion stand im Zusammenhang mit der Razzia Anfang Dezember, bei der ein Adeliger als mutmaßlicher Rädelsführer festgenommen wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2023 21:00 Uhr