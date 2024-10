Gerlach verspricht Hilfe für Kliniken - SPD kritisiert die Pläne

München: Gesundheitsministerin Gerlach hat im bayerischen Landtag die Pläne der Staatsregierung für die Krankenhausreform vorgestellt. Dabei versprach sie den Kliniken in Bayern eine breite Unterstützung. Es sei wichtig, den Anpassungsprozess aktiv zu begleiten, die bayerische Regierung unterstütze die Umstrukturierung seit Monaten. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD im Landtag, Waldmann, kritisierte den Plan der Ministerin. Die Regierung hätte eine Reform seit Jahren auf dem Schirm haben müssen, nicht seit Monaten. Der Sieben-Punkte-Plan der Staatsregierung sieht nun Gutachten und Studien vor, die es längst hätte geben müssen, so Waldmann. Auf die Menschen in Bayern kämen erhebliche Versorgungsdefizite zu.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.10.2024 13:45 Uhr