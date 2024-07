Gerlach ruft zu konsequentem Schutz vor HIV auf

München: Vor dem Welt-Aids-Kongress in München hat Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach zum konsequenten Kampf gegen HIV und AIDS aufgerufen. Wer Risikokontakte habe, solle sich testen lassen, so Gerlach. Je früher eine Infektion erkannt werde, desto schneller könne mit der Behandlung begonnen werden. Fachleute schätzen, dass sich in Bayern im vergangenen Jahr etwa 280 Menschen neu mit HIV infiziert haben, 40 mehr als im Jahr davor. Damit hat die Zahl der Neuinfektionen in etwa wieder das Niveau von 2019 erreicht. Während der Corona-Pandemie lag die Zahl niedriger. In München beginnt morgen die Welt-Aids-Konferenz, zu der etwa 15.000 Teilnehmer anreisen wollen.

