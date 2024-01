Gerlach fordert vom Bund Maßnahmen gegen Kliniksterben

München: Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach hat den Bund dringend aufgefordert, etwas gegen ein drohendes Klinik-Sterben zu unternehmen. Die Krankenhäuser bräuchten rasch Finanzhilfen, um ihre großen Betriebskosten-Defizite aufzufangen, erklärte die CSU-Politikerin. Den heutigen Insolvenzantrag des Klinikverbands Regiomed nannte Gerlach ein Alarmsignal. Regiomed will sich nach eigenen Angaben in Eigenregie sanieren. Eine Übernahme der finanziell angeschlagenen Krankenhäuser in Oberfranken und Thüringen durch die beteiligten Kommunen war gescheitert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2024 21:00 Uhr