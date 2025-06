Gerlach fordert Apotheken-Gipfel

Bayerns Gesundheitsministerin will bundesweiten Apotheken-Gipfel: Es bestehe dringender Reformbedarf, sagte Judith Gerlach anlässlich des morgigen "Tags der Apotheke". Aus ihrer Sicht ist die flächendeckende und wohnortnahe Versorgung mit Arzneimitteln in Gefahr. Daher sei es wichtig, nun alle Seiten an einen Tisch zu bekommen.

