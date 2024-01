Gerlach begrüßt Lauterbachs Pflegepläne

München: Die bayerische Gesundheitsministerin Gerlach begrüßt die Pläne des Bundes, wonach der Pflegeberuf attraktiver gemacht werden soll. Die CSU-Politikerin erklärte, das Eckpunktepapier von Bundesgesundheitsminister Lauterbach liege auf der von Bayern vertretenen Linie. Nach Worten Gerlachs zeigt es auf, welche Maßnahmen zeitnah durch den Bund ergriffen werden sollen, um die Kompetenzen von Pflegekräften effizienter zu nutzen und zu erweitern. Lauterbach hatte seine Pläne im Dezember vorgestellt. Er will dafür sorgen, dass gut ausgebildete Pflegekräfte mehr medizinische Kompetenzen bekommen und zum Beispiel auch Hilfsmittel und Medikamente selbst verschreiben dürfen. Am Nachmittag will der Bundesgesundheitsminister mit den Ländern über das Vorhaben sprechen.

