Geringe Nachfrage nach Novavax in Bayern

Nachrichtenarchiv - 18.03.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Novavax-Impfstoff stößt weiter auf wenig Interesse in Bayern. Bis Mitte der Woche haben sich laut Gesundheitsministerium nur 5.700 Menschen mit dem Protein-Vakzin gegen Covid-19 impfen lassen. Zuerst war der Impfstoff den Beschäftigten in der Pflege und im Gesundheitsbereich vorbehalten. Weil er auch da kaum gefragt war, können ihn seit gut einer Woche alle Erwachsenen in Bayern bekommen. Gesundheitsminister Holetschek will nun eine neue Impf-Offensive starten. Knapp 84 Prozent der Erwachsenen im Freistaat seien bisher zweifach gegen Corona geimpft. Eine Dreifach-Impfung schütze aber am besten vor schweren Verläufen, so Holetschek.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2022 13:00 Uhr