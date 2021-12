Geringe Beteiligung bei Parlamentswahl in Hongkong

Nachrichtenarchiv - 19.12.2021 15:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hongkong: In der chinesischen Sonderverwaltungszone endet am Nachmittag die Parlamentswahl. Dabei zeichnet sich eine geringe Beteiligung ab. Sie lag drei Stunden vor Schließung der Wahllokale bei knapp 27 Prozent. Nach Medienangaben ist das die niedrigste Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte Hongkongs. Das amtliche Endergebnis wird morgen erwartet. Beobachter waren schon im Vorfeld von einer geringen Resonanz ausgegangen. Sie vermuteten, dass viele Bürger nicht wählen würden, weil sie nach dem harten Durchgreifen Chinas jede Hoffnung auf demokratische Veränderungen in ihrer Heimat aufgegeben hätten. In Hongkong war unter anderem das Wahlgesetz geändert worden. China senkte die Zahl der direkt gewählten Abgeordneten im Legislativrat und verschärfte die Kandidatenauswahl. Die größte Oppositionspartei hat keine Kandidaten aufgestellt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.12.2021 15:30 Uhr