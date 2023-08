Gerichtsprozess gegen Andrea Tandler beginnt Anfang Oktober

München: Kurz vor der Landtagswahl in Bayern wird vor dem Landgericht München I der Prozess gegen zwei Schlüsselfiguren der sogenannten bayerischen Maskenaffäre beginnen. Ab dem vierten Oktober müssen sich Andrea Tandler, die Tochter des Ex-CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, und ihr Lebensgefährte in dem Strafverfahren verantworten. Ihr werden Steuerhinterziehung und Subventionsbetrug vorgeworfen, ihrem Partner unter anderem Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Laut Anklage geht es um rund 24 Millionen Euro. Tandler soll dem Münchner Finanzamt Provisionen verschwiegen haben. Die Unternehmerin hatte im ersten Jahr der Corona-Pandemie unter anderem Masken-Verkäufe zwischen einem Schweizer Unternehmen und verschiedenen Behörden des Bundes und der Länder vermittelt. Sie und ihr Lebensgefährte sitzen bereits seit Januar in Untersuchungshaft.

