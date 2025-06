Gerichte streiten über Einsatz von Nationalgarde in LA

Los Angeles: Ein Gericht hat den Einsatz der Nationalgarde in der kalifornischen Metropole als illegal eingestuft. Der Richter wies US-Präsident Trump an, die Kontrolle über die Einsatzkräfte unverzüglich an den Bundesstaat zurückzugeben. Kurz darauf entschied allerdings ein Berufungsgericht, dass Trump die Kontrolle vorerst doch behalten dürfe. Der Republikaner hatte rund 4.000 Gardisten gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom von den Demokraten nach LA entsandt. Dort gibt es seit Tagen heftige Proteste gegen die Migrationspolitik der Regierung und das fragwürdige Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE. Als der demokratische Senator Padilla die zuständige Heimatschutzministerin Noem auf einer Pressekonferenz zu dem Thema befragen wollte, wurde er gewaltsam abgeführt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2025 08:00 Uhr