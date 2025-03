Gerichte stoppen Kürzungspläne von US-Präsident Trump

Washington: In den USA treffen Kürzungspläne von Präsident Trump erneut auf juristischen Widerstand. Ein New Yorker Bezirksrichter hat die Schließung des US-Auslandssenders "Voice of America" und damit die Entlassung hunderter Journalisten gestoppt. Trump will den Sender abschaffen. Außerdem legte eine Richterin in Washington die Auflösung der Finanz-Verbraucherschutzbehörde auf Eis. Das Amt leiste vom Gesetz vorgeschriebene Aufgaben, begründete die Richterin ihre einstweilige Verfügung. Die Trump-Regierung hatte kürzlich begonnen, Budgets und Personal von Ministerien, Behörden und staatlich finanzierten Einrichtungen drastisch zu kürzen. Zehntausende Mitarbeiter wurden entlassen; teilweise wurden die Kündigungen von Gerichten für ungültig erklärt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 09:00 Uhr