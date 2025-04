Gericht will über Le Pens Berufung bis Sommer 2026 urteilen

Paris: In Frankreich bekommt die verurteilte Rechtspopulistin Le Pen wohl doch noch die Chance, an der Präsidentenwahl in zwei Jahren teilzunehmen. Wie das zuständige Gericht am Abend in Paris mitteilte, werde eine Entscheidung über die Berufung spätestens im Sommer kommenden Jahres angestrebt - und damit rechtzeitig vor der Wahl. Le Pen sprach in einer ersten Reaktion von einer "sehr gute Nachricht". Die Politikerin des "Rassemblement National" war vorgestern wegen der Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt worden und darf unter anderem fünf Jahre lang nicht bei Wahlen antreten. Le Pen spricht von einem politisch motivierten Urteil. Ihre Partei rief die Bevölkerung zu Protesten auf.

