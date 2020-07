Gericht weist Klage nach Germanwings-Absturz ab

Nachrichtenarchiv - 01.07.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Essen: Das Landgericht Essen hat fünf Jahre nach dem Absturz einer Germanwing-Maschine in den französischen Alpen Klagen von Hinterbliebenen der Opfer auf zusätzliche Zahlungen von Schmerzensgeld abgewiesen. Weder die Germanwings-Muttergesellschaft Lufthansa noch eine Flugschule des Unternehmens seien nach Auffassung des Gerichts für die fliegerärztliche Untersuchung des Co-Piloten zuständig gewesen, so eine Sprecherin des Gerichts. Hinterbliebene hatten Lufthansa und eine Lufthansa Flugschule in den USA, die den Co-Piloten ausgebildet hatte, verklagt. Der Co-Pilot hatte die Maschine mit Absicht zum Absturz gebracht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2020 16:00 Uhr