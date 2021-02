Gericht veruteilt IS-Deutschlandchef des IS zu zehneinhalb Jahren Haft

Nachrichtenarchiv - 24.02.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Celle: Das Oberlandesgericht Celle hat den mutmaßlichen Deutschland-Chef der Terrormiliz IS zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht erklärte den 37-jährigen Iraker Abu Walaa wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation für schuldig. Der Prozess gegen den Iraker hatte vor dreieinhalb Jahren begonnen. Der Hassprediger und sein Netzwerk sollen junge Leute vor allem im Ruhrgebiet und in Niedersachsen radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete geschickt haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2021 11:00 Uhr