Gericht verurteilt Pfarrer wegen Gewährung von Kirchenasyl

Corona-Ampel in Bayern steht jetzt auf rot

München: Die Corona-Krankenhaus-Ampel ist in Bayern auf Rot gesprungen. Damit werden die Anti-Corona-Regeln im Freistaat ab morgen ein weiteres Mal verschärft. Dann dürfen Ungeimpfte beispielsweise nicht mehr ins Kino, ins Theater oder ins Fußballstadion, es gilt die 2G-Regel. Für Restaurantbesuche, Hotelübernachtungen oder den Friseurbesuch gilt 3G-Plus. Es muss also ein negativer PCR-Coronatest vorgelegt werden. Auch am Arbeitsplatz geht nichts mehr ohne Nachweis, hier reicht nach 3G-Regel allerdings zweimal die Woche ein negativer Schnelltest aus. Die höchste Warnstufe gilt, weil in Bayern inzwischen mehr als 600 Covid-Patienten auf Intensivstationen liegen. Die Hälfte von ihnen wird künstlich beatmet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bayernweit bei 316. In den Landkreisen Rottal-Inn und Mühldorf ist sie auf über 800 gestiegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 20:00 Uhr