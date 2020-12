Gericht verurteilt Iraker wegen Anschlägen auf ICE-Züge

Nachrichtenarchiv - 04.12.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Wegen mehrerer Anschläge auf den Bahnverkehr in Bayern und Berlin ist ein Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat in Österreich zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 44-jährige Iraker unternahm dem Wiener Landesgericht zufolge im Jahr 2018 vier Versuche, ICE-Züge zum Entgleisen zu bringen. Verletzt wurde durch die Taten niemand. Der Mann wurde wegen mehrfachen versuchten Mordes, schwerer Sachbeschädigung sowie Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig gesprochen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.12.2020 01:00 Uhr