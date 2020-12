Gericht verurteilt Halle-Attentäter zu lebenslanger Haft

Nachrichtenarchiv - 21.12.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Der Attentäter von Halle ist vom Landgericht zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Die Richter des Oberlandesgerichts Naumburg befanden den 28-Jährigen Angeklagten des zweifachen Mords, des mehrfachen Mordversuchs, der Körperverletzung und der Volksverhetzung schuldig und stellten die besondere Schwere der Schuld fest. - Am 9. Oktober 2019 hatte der Angeklagte versucht, in der Synagoge von Halle Menschen zu töten, die den jüdischen Feiertag Jom Kippur begingen. Er scheiterte aber an der massiven Tür des Gebäudes und erschoss daraufhin zwei Menschen in der Umgebung der Synagoge. Aus Platzgründen fand der Prozess in Magdeburg statt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.12.2020 11:15 Uhr