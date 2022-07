Gericht verurteilt Franco A. wegen Anschlagsplan zu Haftstrafe

Nachrichtenarchiv - 15.07.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Der ehemalige Bundeswehrsoldat Franco A. ist zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Frankfurter Oberlandesgericht sieht es als erwiesen an, dass der heute 33-Jährige entschlossen war, einen Anschlag zu begehen. Der Vorsitzende Richter erklärte, Franco A. habe mit einer Gewalttat die Verhältnisse in Deutschland nach seinen rechtsextremen Vorstellungen beeinflussen wollen. Mögliche Opfer waren demnach Politiker wie der frühere Außenminister Maas und die damalige Bundestagsvizepräsidentin Roth sowie eine Menschenrechtsaktivistin. Er habe die flüchtlingsfreundliche Politik als - Zitat - "Zersetzung der deutschen Nation" wahrgenommen. Der Mann hatte sich zuvor mehr als ein Jahr lang als syrischer Flüchtling ausgegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2022 17:00 Uhr