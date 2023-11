Gericht verurteilt Ex-Kryptowährungs-Unternehmer Bankman-Fried

New York: Der ehemalige Kryptowährungs-Unternehmer Sam Bankman-Fried ist verurteilt worden. Der 31-Jährige wurde in der Nacht in New York in allen sieben Anklagepunkten schuldig gesprochen - darunter Betrug. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass er acht Milliarden Dollar an Kundengeldern aus reiner Gier veruntreut hat, um damit zu spekulieren und einen aufwendigen Lebensstil zu bezahlen. Das Strafmaß wird erst später verkündet. Bankman-Fried drohen mehr als 100 Jahre Gefängnis.

