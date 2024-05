Gericht verurteilt Ex-Bundeswehroffizier wegen Spionage für Russland

Düsseldorf: Das Oberlandesgericht hat einen ehemaligen Bundeswehr-Offizier wegen Spionage für Russland schuldig gesprochen. Die Düsseldorfer Richter verurteilten den 54-Jährigen zu dreieinhalb Jahren Haft. Sie kamen damit dem Antrag der Bundesanwaltschaft nach. Der frühere Hauptmann hatte zugegeben, dass er ab Mai 2023 Informationen aus dem Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz an einen russischen Geheimdienst weitergegeben hatte. Der Ex-Offizier hatte sich aus eigenem Antrieb an die russische Botschaft und das Generalkonsulat in Bonn gewandt und die Zusammenarbeit angeboten. Als Grund nannte er die Sorge vor einer nuklearen Eskalation des Ukraine-Kriegs. Das Bundeskriminalamt hat den Mann schon drei Monate später festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 12:00 Uhr