Gericht verurteilt Brüsseler Terroristen zu langjährigen Haftstrafen

Brüssel: Sieben Jahre nach den Terroranschlägen von Brüssel sind die islamistischen Attentäter zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Sechs der acht Verurteilten waren nach Überzeugung des Gerichts für die Bombenexplosionen am Flughafen der belgischen Hauptstadt und in einer U-Bahnstation im Europaviertel verantwortlich. Die Strafen liegen zwischen 20 Jahren und lebenslanger Haft. Bei den Anschlägen wurden 35 Menschen getötet und hunderte verletzt. Dieselbe Terrorzelle hatte auch die Anschläge in Paris im November 2015 verübt.

