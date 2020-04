Gericht verurteilt BMW wegen Abschalteinrichtung

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Erstmals hat ein Gericht in Deutschland den Autobauer BMW dazu verurteilt, einen Diesel-PKW zurückzunehmen, weil eine unzulässige Abschalteinrichtung eingesetzt worden sei. BMW habe den Fahrzeugbesitzer in - so wörtlich - "einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise vorsätzlich geschädigt", erklärte das Düsseldorfer Landgericht nach Informationen von BR Recherche in seinem Urteil. Danach muss das Unternehmen dem Kläger einen großen Teil des Kaufpreises von rund 20.000 Euro zurückzahlen. BMW hat Berufung eingelegt und spricht auf BR-Anfrage von einer falschen Entscheidung. In mehr als 200 Fällen seien vergleichbare Kundenklagen von verschiedenen Landgerichten in ganz Deutschland abgewiesen worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2020 07:00 Uhr