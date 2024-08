Gericht verkündet Urteil nach Tod eines Schülers in Lohr am Main

Würzburg: Das Landgericht will am Vormittag das Urteil gegen einen 15-Jährigen mitteilen, der im unterfränkischen Lohr am Main einen Mitschüler erschossen hat. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Jugendstrafe von acht Jahren und neun Monaten. Aus ihrer Sicht hat der Angeklagte seinen Klassenkameraden ermordet. Die Verteidiger werten die Tat dagegen als Totschlag. Sie halten eine Jugendstrafe von sechs Jahren für angemessen. Der Angeklagte hat gestanden, den Schuss abgegeben zu haben, und entschuldigte sich bei den Hinterbliebenen. - Er hatte die Tat vor knapp einem Jahr in einem Gebüsch hinter einem Schulzentrum verübt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 06:00 Uhr