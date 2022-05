Gericht verhandelt über Waffenbesitzkarte von AfD-Mann Stadler

Nachrichtenarchiv - 24.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Passau: Der AfD-Landtagsabgeordnete Ralf Stadler will seine Waffenbesitzkarte zurück haben. Vor dem Verwaltungsgericht in Regensburg hat er gegen den Entzug der Karte geklagt, heute beginnt die Verhandlung. Das Amtsgericht München hatte Stadler vor zwei Jahren wegen einer Fotomontage zu 60 Tagessätzen verurteilt. Daraufhin hatte das Landratsamt Regensburg dem im Schützenverein aktiven Politiker mitgeteilt, dass er seine Waffenbesitzkarte abgeben muss. Zur Begründung hieß es, wegen der Verurteilung fehle die notwendige Zuverlässigkeit fürs Schießen mit einer Waffe. Stadler hatte ein Foto bearbeitet, auf dem Landtagspräsidentin Aigner mit blauen Luftballonen zu sehen ist. In die Ballone hatte er das AfD-Logo montiert.

